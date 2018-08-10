США назвали санкции инструментом улучшения отношений. Мария Захарова ответила набором из 22 эмодзи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что санкции служат одним из инструментов для улучшения отношений между государствами.
«Что же это за набор-то, „при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США“?», — написала Захарова на своей личной странице в фейсбуке, опубликовав следом 22 эмодзи, в том числе изображения летучей мыши, паука, змеи, скорпиона, урагана, водяного пистолета, бомбы, ножа, гроба, шприца, скрещенных мечей и карты с Джокером.
Представитель российского МИДа также попросила привести «пару примеров того, где и как этот „набор“ сработал».
СМИ: «Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции - это один инструмент из целого...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 9 августа 2018 г.