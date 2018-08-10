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США назвали санкции инструментом улучшения отношений. Мария Захарова ответила набором из 22 эмодзи

Мария Захарова
06:56, 10 августа 2018
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что санкции служат одним из инструментов для улучшения отношений между государствами.

«Что же это за набор-то, „при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США“?», — написала Захарова на своей личной странице в фейсбуке, опубликовав следом 22 эмодзи, в том числе изображения летучей мыши, паука, змеи, скорпиона, урагана, водяного пистолета, бомбы, ножа, гроба, шприца, скрещенных мечей и карты с Джокером.

Представитель российского МИДа также попросила привести «пару примеров того, где и как этот „набор“ сработал». 

СМИ: «Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции - это один инструмент из целого...

Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 9 августа 2018 г.
Госдепартамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. Кроме того, американские сенаторы подготовили законопроект о дополнительных санкциях в ответ на «агрессию Кремля».
Российский МИД уже назвал новые санкции драконовскими, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сравнил их с объявлением экономической войны.

Новые санкции США против России

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