США назвали санкции инструментом улучшения отношений. Мария Захарова ответила набором из 22 эмодзи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что санкции служат одним из инструментов для улучшения отношений между государствами.

«Что же это за набор-то, „при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США“?», — написала Захарова на своей личной странице в фейсбуке, опубликовав следом 22 эмодзи, в том числе изображения летучей мыши, паука, змеи, скорпиона, урагана, водяного пистолета, бомбы, ножа, гроба, шприца, скрещенных мечей и карты с Джокером.

Представитель российского МИДа также попросила привести «пару примеров того, где и как этот „набор“ сработал».