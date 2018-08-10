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Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию

Интерфакс
12:36, 10 августа 2018
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Обновление. В вузе сообщили, что восстановят студентов, которые год назад вынуждены были прервать обучение из-за отзыва лицензии.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала Европейскому университету в Санкт-Петербурге лицензию на образовательную деятельность.

Копия соответствующего приказа Рособрнадзора, датированного 10 августа, имеется в распоряжении «Интерфакса».

Европейскому университету, следует из документа, также будет оформлено приложение к лицензии по 13 образовательным программам — в магистратуре и в аспирантуре.

Европейский университет в Санкт-Петербурге, основаный в 1994 году, считается одним из лучших негосударственных вузов России. Он лишился лицензии на образовательную деятельность в конце 2016 года, после чего несколько раз подавал заявки на ее возобновление. В июле стало известно, что вуз успешно прошел проверку Рособрнадзора.
В июне Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку), также входящую в число лучших негосударственных вузов страны.

Рособрнадзор и негосударственные вузы

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