Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию
Обновление. В вузе сообщили, что восстановят студентов, которые год назад вынуждены были прервать обучение из-за отзыва лицензии.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала Европейскому университету в Санкт-Петербурге лицензию на образовательную деятельность.
Копия соответствующего приказа Рособрнадзора, датированного 10 августа, имеется в распоряжении «Интерфакса».
Европейскому университету, следует из документа, также будет оформлено приложение к лицензии по 13 образовательным программам — в магистратуре и в аспирантуре.
Европейский университет в Санкт-Петербурге, основаный в 1994 году, считается одним из лучших негосударственных вузов России. Он лишился лицензии на образовательную деятельность в конце 2016 года, после чего несколько раз подавал заявки на ее возобновление. В июле стало известно, что вуз успешно прошел проверку Рособрнадзора.
В июне Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку), также входящую в число лучших негосударственных вузов страны.