Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию

Обновление. В вузе сообщили, что восстановят студентов, которые год назад вынуждены были прервать обучение из-за отзыва лицензии.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выдала Европейскому университету в Санкт-Петербурге лицензию на образовательную деятельность.

Копия соответствующего приказа Рособрнадзора, датированного 10 августа, имеется в распоряжении «Интерфакса».

Европейскому университету, следует из документа, также будет оформлено приложение к лицензии по 13 образовательным программам — в магистратуре и в аспирантуре.