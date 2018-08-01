Европейский университет объявил об успешной пройденной проверке Рособрнадзора
Европейский университет, лишенный лицензии на образовательную деятельность в 2017 году, объявил об успешно пройденной проверке Рособрнадзора для получения новой лицензии.
В ходе проверки, которая проходила с 31 июля по 1 августа, в вузе не нашли нарушений, которые бы помешали получению лицензии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на акт Рособрнадзора.
В Рособрнадзоре заявили, что выездная проверка — «один из этапов» рассмотрение заявки на получение лицензии, и окончательное решение может быть не принято вплоть до начала сентября.
«Фонтанка» связывает возможное возвращение Европейскому университету лицензии с приходом в Счетную палату Алексея Кудрина, члена попечительского совета. По данным издания, на фоне того, что вузу отказывали в лицензии в том числе из-за проблем с пожарной безопасностью, Кудрин якобы «смог договориться» с МЧС о «лояльном отношении» к вузу.