На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Европейский университет объявил об успешной пройденной проверке Рособрнадзора

Коммерсант
19:13, 1 августа 2018
Надежный источник

Европейский университет, лишенный лицензии на образовательную деятельность в 2017 году, объявил об успешно пройденной проверке Рособрнадзора для получения новой лицензии.

В ходе проверки, которая проходила с 31 июля по 1 августа, в вузе не нашли нарушений, которые бы помешали получению лицензии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на акт Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре заявили, что выездная проверка — «один из этапов» рассмотрение заявки на получение лицензии, и окончательное решение может быть не принято вплоть до начала сентября.

«Фонтанка» связывает возможное возвращение Европейскому университету лицензии с приходом в Счетную палату Алексея Кудрина, члена попечительского совета. По данным издания, на фоне того, что вузу отказывали в лицензии в том числе из-за проблем с пожарной безопасностью, Кудрин якобы «смог договориться» с МЧС о «лояльном отношении» к вузу.

В 2018 году вузы и представители научного сообщества раскритиковали деятельность Рособрнадзора. Поводом, помимо аннулирования лицензии Европейского университета, стало лишение государственной аккредитации одного из лучших гуманитарных вузов России, Шанинки. 

Читайте также

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы