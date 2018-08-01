Европейский университет объявил об успешной пройденной проверке Рособрнадзора

Европейский университет, в 2017 году, объявил об успешно пройденной проверке Рособрнадзора для получения новой лицензии.

В ходе проверки, которая проходила с 31 июля по 1 августа, в вузе не нашли нарушений, которые бы помешали получению лицензии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на акт Рособрнадзора.

В Рособрнадзоре заявили, что выездная проверка — «один из этапов» рассмотрение заявки на получение лицензии, и окончательное решение может быть не принято вплоть до начала сентября.

«Фонтанка» связывает возможное возвращение Европейскому университету лицензии с приходом в Счетную палату Алексея Кудрина, члена попечительского совета. По данным издания, на фоне того, что вузу отказывали в лицензии в том числе из-за проблем с пожарной безопасностью, Кудрин якобы «смог договориться» с МЧС о «лояльном отношении» к вузу.