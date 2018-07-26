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Академики РАН сочли Рособрнадзор недостаточно компетентным для оценки работы вузов

Meduza
19:10, 26 июля 2018
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Члены «Клуба 1 июля», куда входят академики РАН, не согласные с реформой академии наук, выступили против предлагаемого правительством расширения полномочий Рособрнадзора. Их письмо оказалось в распоряжении редакции «Медузы».

В письме академики выразили мнение, что у Рособрнадзора недостаточно компетенции, необходимой для оценки научных и образовательных организаций: ведомство, по их словам, делает это на основе бюрократических показателей, не имеющих отношения к реальной научной работе.

В качестве примеров такой деятельности в письме названы отзывы аккредитации у Московской школы социально-экономических наук (Шанинки) и Европейского университета в Санкт-Петербурге. 

Мы твердо убеждены, что решения, принятые Рособрнадзором за последнее время, требуют не наделения его новыми функциями, а напротив, тщательного анализа качества его работы независимыми экспертными органами. Они должны не только оценить обоснованность этих решений, но и высказать свое суждение в принципе о целесообразности существования данного ведомства.

Meduza
Рособрнадзор отозвал аккредитацию у Шанинки в июне, заявив о нарушении там образовательных стандартов. Европейский университет, считавшийся одним из лучших центров гуманитарного образования в стране, был лишен лицензии в 2016 году.
В начале июля 50 крупнейших российских университетов обратились к президенту Владимиру Путину с предложением реформировать систему государственной аккредитации. Они также выразили мнение, что эксперты Рособрнадзора зачастую недостаточно квалифицированы. 

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