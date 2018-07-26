Академики РАН сочли Рособрнадзор недостаточно компетентным для оценки работы вузов
Члены «Клуба 1 июля», куда входят академики РАН, не согласные с реформой академии наук, выступили против предлагаемого правительством расширения полномочий Рособрнадзора. Их письмо оказалось в распоряжении редакции «Медузы».
В письме академики выразили мнение, что у Рособрнадзора недостаточно компетенции, необходимой для оценки научных и образовательных организаций: ведомство, по их словам, делает это на основе бюрократических показателей, не имеющих отношения к реальной научной работе.
В качестве примеров такой деятельности в письме названы отзывы аккредитации у Московской школы социально-экономических наук (Шанинки) и Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Мы твердо убеждены, что решения, принятые Рособрнадзором за последнее время, требуют не наделения его новыми функциями, а напротив, тщательного анализа качества его работы независимыми экспертными органами. Они должны не только оценить обоснованность этих решений, но и высказать свое суждение в принципе о целесообразности существования данного ведомства.