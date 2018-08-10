Курс доллара поднялся выше 67 рублей. Впервые за два года

В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил отметку в 67 рублей.

Доллар торговался по 67,04 рубля, подорожав на 39 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Выше 67 рублей курс американской валюты предыдущий раз поднимался 3 августа 2016 года.

Курс евро в первые минуты торгов на Московской бирже немного снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии. За евро, по состоянию на 10:02 мск, давали 76,81 рубля (-10 копеек).