Курс доллара поднялся выше 67 рублей. Впервые за два года
В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил отметку в 67 рублей.
Доллар торговался по 67,04 рубля, подорожав на 39 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
Выше 67 рублей курс американской валюты предыдущий раз поднимался 3 августа 2016 года.
Курс евро в первые минуты торгов на Московской бирже немного снизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии. За евро, по состоянию на 10:02 мск, давали 76,81 рубля (-10 копеек).
Курс российской валюты снижается несколько дней подряд. Большинство биржевых аналитиков связывают ослабление рубля с ожиданием новых американских санкций.
В Сбербанке, в свою очередь, сообщили, что с 6 августа спрос на покупку иностранной валюты не вырос. Сбербанк, по словам его представителей, продавал валюту населению примерно на 20 миллионов долларов в день, что соответствует средним для этого периода года значениям.