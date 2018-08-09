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В Курганской области девочку отправили в спецшколу после стрельбы по одноклассникам

Интерфакс
11:44, 9 августа 2018
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Шадринский районный суд в Курганской области постановил поместить на два года в учебное заведение закрытого типа 13-летнюю школьницу, которая стреляла по одноклассникам из пневматического пистолета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Решение в отношении двух других школьниц, которые помогали совершить нападение, суд вынесет в ближайшие два дня, сказали в пресс-службе. По другим сведениям, которые приводит издание 45.ru, суд рассмотрит их дела 9 августа. Как и в первом случае, соучастниц преступления предлагают направить в спецучреждение закрытого типа.

«Само учреждение судом не выбирается, его определят компетентные лица», — сказали в суде.

Интерфакс
Утром 21 марта в школе № 15 в городе Шадринске ученица седьмого класса обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, который она взяла у отца. При нападении пострадали семеро подростков, получившие синяки и ссадины. Одноклассники нападавшей говорили, что школьница решила отомстить, потому что ее обзывали.

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