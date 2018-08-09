В Курганской области девочку отправили в спецшколу после стрельбы по одноклассникам

Шадринский районный суд в Курганской области постановил поместить на два года в учебное заведение закрытого типа 13-летнюю школьницу, которая стреляла по одноклассникам из пневматического пистолета, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Решение в отношении двух других школьниц, которые помогали совершить нападение, суд вынесет в ближайшие два дня, сказали в пресс-службе. По другим сведениям, которые приводит издание 45.ru, суд рассмотрит их дела 9 августа. Как и в первом случае, соучастниц преступления предлагают направить в спецучреждение закрытого типа.