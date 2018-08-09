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В Белоруссии по делу о «воровстве новостей» задержана главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина

Следственный комитет Белоруссии
09:15, 9 августа 2018
Надежный источник

Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании главного редактора информагентства БелаПАН Ирины Левшиной по делу о незаконном доступе к новостям государственного агентства БЕЛТА.

Издание Naviny.by (входит в БелаПАН) сообщило, что утром 9 августа в квартире Левшиной прошел обыск, был вскрыт системный блок ее компьютера.

Белорусский СК 7 августа обвинил журналистов разных изданий в незаконном доступе к платной новостной ленте государственного информагентства БЕЛТА.
За последние дни в СК были доставлены 16 белорусских журналистов, восемь из них отпустили после допросов, остальных задержали. Из сотрудников БелаПАН, кроме Левшиной, ранее задержали журналистку Татьяну Коровенкову.

Дело БЕЛТА

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