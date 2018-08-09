В Белоруссии по делу о «воровстве новостей» задержана главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина
Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании главного редактора информагентства БелаПАН Ирины Левшиной по делу о незаконном доступе к новостям государственного агентства БЕЛТА.
Издание Naviny.by (входит в БелаПАН) сообщило, что утром 9 августа в квартире Левшиной прошел обыск, был вскрыт системный блок ее компьютера.
Белорусский СК 7 августа обвинил журналистов разных изданий в незаконном доступе к платной новостной ленте государственного информагентства БЕЛТА.
За последние дни в СК были доставлены 16 белорусских журналистов, восемь из них отпустили после допросов, остальных задержали. Из сотрудников БелаПАН, кроме Левшиной, ранее задержали журналистку Татьяну Коровенкову.