В Белоруссии по делу о «воровстве новостей» задержана главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина

Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании главного редактора информагентства БелаПАН Ирины Левшиной по делу о незаконном доступе к новостям государственного агентства БЕЛТА.

Издание Naviny.by (входит в БелаПАН) сообщило, что утром 9 августа в квартире Левшиной прошел обыск, был вскрыт системный блок ее компьютера.