В Белоруссии отпустили часть журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»

Следственный комитет Белоруссии сообщил об освобождении части журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей» у государственного агентства БЕЛТА.

Освобождены были, в частности, главред TUT.BY Марина Золотова, сотрудники того же издания Анна Калтыгина и Анна Ермаченок, а также редактор издания «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Марине Золотовой, помимо обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации, было предъявлено обвинение в «бездействии должностного лица» (максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Как отмечает «Радио Свобода», о судьбе Ирины Левшиной и Татьяны Коровенковой из издания БелаПАН и Павлюка Быковского из Deutsche Welle ничего не известно.