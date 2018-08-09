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В Белоруссии отпустили часть журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»

TUT.BY
20:12, 9 августа 2018
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Следственный комитет Белоруссии сообщил об освобождении части журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей» у государственного агентства БЕЛТА.

Освобождены были, в частности, главред TUT.BY Марина Золотова, сотрудники того же издания Анна Калтыгина и Анна Ермаченок, а также редактор издания «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.

Марине Золотовой, помимо обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации, было предъявлено обвинение в «бездействии должностного лица» (максимальное наказание — пять лет лишения свободы).

Как отмечает «Радио Свобода», о судьбе Ирины Левшиной и Татьяны Коровенковой из издания БелаПАН и Павлюка Быковского из Deutsche Welle ничего не известно.

«Главный редактор [TUT.BY] признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники [издания] незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке [БЕЛТА]. Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу», — цитирует TUT.BY сообщение СК.

TUT.BY
Сотрудников ряда независимых белорусских изданий, в том числе TUT.BY и БелаПАН, обвиняют в незаконном доступе к платной новостной ленте государственного информагентства БЕЛТА. По данным СК, в 2017-2018 годах было совершено 15 тысяч несанкционированных подключений к платной ленте новостей агентства.

Дело против белорусских журналистов

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