В Белоруссии отпустили часть журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей»
Следственный комитет Белоруссии сообщил об освобождении части журналистов, задержанных по делу о «воровстве новостей» у государственного агентства БЕЛТА.
Освобождены были, в частности, главред TUT.BY Марина Золотова, сотрудники того же издания Анна Калтыгина и Анна Ермаченок, а также редактор издания «Белорусы и рынок» Алексей Жуков.
Марине Золотовой, помимо обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации, было предъявлено обвинение в «бездействии должностного лица» (максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
Как отмечает «Радио Свобода», о судьбе Ирины Левшиной и Татьяны Коровенковой из издания БелаПАН и Павлюка Быковского из Deutsche Welle ничего не известно.
«Главный редактор [TUT.BY] признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники [издания] незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке [БЕЛТА]. Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу», — цитирует TUT.BY сообщение СК.