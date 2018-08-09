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The Washington Post: Белый дом готовит указ о санкциях за вмешательство в выборы

The Washington Post
05:56, 9 августа 2018
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Белый дом начал разрабатывать проект указа, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против других стран за вмешательство в американские выборы. С копией документа ознакомилась The Washington Post.

Проект указа предусматривает, в частности, введение санкций в отношении 10 из 30 крупнейших компаний в стране, правительство которой вмешивалось в выборы в США.

Эта мера может быть действенной, отметили опрошенные The Washington Post эксперты. Но, по данным издания, она не будет носить обязательный характер.

Источник The Washington Post в Белом доме подчеркнул, что проект указа еще может претерпеть изменения.

Восьмистраничный проект указа похож на попытку предотвратить [принятие более жестких законов], в том числе законопроекта, представленного в Конгрессе в этом месяце — и заглушить критику о том, что Трамп больше доверяет словам Владимира Путина о вмешательстве России в выборы, чем выводу американских спецслужб, что Кремль пытался повлиять на результаты голосования в 2016 году (англ. яз.)

The Washington Post
После саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональда Трампа спросили, кому он верит больше по поводу возможного вмешательства РФ в выборы — Путину или американским спецслужбам. Трамп сказал, что доверяет обеим сторонам. Пресса и политики США раскритиковали этот ответ, после чего Трамп заявил, что согласен со спецслужбами.
В начале августа группа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России из-за вмешательства в выборы. Он предполагает, в частности, оценку соответствия России определению страны-спонсора терроризма и анализ состояния и активов Владимира Путина.

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