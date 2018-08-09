The Washington Post: Белый дом готовит указ о санкциях за вмешательство в выборы
Белый дом начал разрабатывать проект указа, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против других стран за вмешательство в американские выборы. С копией документа ознакомилась The Washington Post.
Проект указа предусматривает, в частности, введение санкций в отношении 10 из 30 крупнейших компаний в стране, правительство которой вмешивалось в выборы в США.
Эта мера может быть действенной, отметили опрошенные The Washington Post эксперты. Но, по данным издания, она не будет носить обязательный характер.
Источник The Washington Post в Белом доме подчеркнул, что проект указа еще может претерпеть изменения.
Восьмистраничный проект указа похож на попытку предотвратить [принятие более жестких законов], в том числе законопроекта, представленного в Конгрессе в этом месяце — и заглушить критику о том, что Трамп больше доверяет словам Владимира Путина о вмешательстве России в выборы, чем выводу американских спецслужб, что Кремль пытался повлиять на результаты голосования в 2016 году (англ. яз.)