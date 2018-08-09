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Руководивший тушением «Зимней вишни» Андрей Бурсин пытался покончить с собой в СИЗО

Коммерсант
05:33, 9 августа 2018
Надежный источник

Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, допущенной при тушении ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, пытался совершить самоубийство, сообщила «Коммерсанту» его жена Татьяна Бурсина.

Во вторник, 7 августа, Бурсина доставили на лечение в больницу, рассказала супруга пожарного. «Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», — сказала Татьяна Бурсина. По ее мнению, поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей.

Как сообщил ТАСС анонимный источник в медицинских кругах, Бурсин пытался покончить с собой из-за нервного срыва. В управлении Следственного комитета по Кемеровской области пока не комментировали причины госпитализации пожарного.

Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова сказала «Интерфаксу», что Бурсина увезли в больницу для проведения медицинских экспертиз, назначенных следствием. Она отказалась комментировать «слухи» о его попытке самоубийства.

Обновлено: Бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил в суде, что после попытки суицида Андрей Бурсин попал в областную психиатрическую больницу.
Андрей Бурсин был задержан 7 июля. Следствие считает, что он как начальник службы пожаротушения не организовал «управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона» в «Зимней вишне», в частности, не давал указаний искать людей в кинозалах торгового центра.
При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта погибли 60 человек. Многие из погибших были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя. Причиной пожара, по версии МЧС и следствия, стали многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

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