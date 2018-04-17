Как начался пожар в «Зимней вишне». Версия МЧС максимально коротко

С крыши торгового центра не убрали снег. Он начал таять, вода попала на проводку одного из светильников над бассейном с поролоновыми кубиками. Произошло короткое замыкание. Автоматические выключатели, которые используются для защиты, не сработали.

Рассеиватель светильника начал плавиться, капли упали в бассейн. Наполнитель бассейна загорелся. В автоматической системе тушения не оказалось воды — идущий с улицы водопровод из-за морозов был перекрыт. Огонь быстро распространился из-за того, что вентиляцию не отключили.

Автоматическая система оповещения о пожаре в торговом центре не работала. Вручную оповещение сотрудник охраны не включил.

Через пять минут и четыре секунды после того, как загорелся поролон, все пути эвакуации были блокированы высокотоксичными продуктами горения. Пожарные приехали через семь минут после того, как получили сигнал о возгорании.

По оценке МЧС, если бы сработало оповещение и эвакуационные выходы были открыты, вывести людей из торгового центра удалось бы за две минуты 45 секунд.