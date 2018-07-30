МЧС завершило начатые после пожара в «Зимней вишне» проверки. Обнаружено 280 тысяч нарушений

МЧС завершило проверки мест массового скопления людей, начатые после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Всего с 28 марта по 25 июля было проверено около 90 тысяч объектов, на которых выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований, сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам проверок МЧС подготовило поправки в законодательство, увеличивающие административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Также предусмотрена возможность на срок до 90 суток приостанавливать работу объекта, где нарушается противопожарная безопасность.

Применять такие меры воздействия в МЧС предлагают сразу же, а не при повторном нарушении, как это предусматривает действующее законодательство.