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МЧС завершило начатые после пожара в «Зимней вишне» проверки. Обнаружено 280 тысяч нарушений

Интерфакс
15:14, 30 июля 2018
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МЧС завершило проверки мест массового скопления людей, начатые после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Всего с 28 марта по 25 июля было проверено около 90 тысяч объектов, на которых выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований, сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам проверок МЧС подготовило поправки в законодательство, увеличивающие административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Также предусмотрена возможность на срок до 90 суток приостанавливать работу объекта, где нарушается противопожарная безопасность.

Применять такие меры воздействия в МЧС предлагают сразу же, а не при повторном нарушении, как это предусматривает действующее законодательство.

«В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти, после этого в него будут внесены изменения с учетом поступивших предложений», — сказали в пресс-службе.

Интерфакс
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, в результате погибли 60 человек, в том числе дети. Причиной пожара, по версии МЧС и следствия, стали многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.
После пожара в «Зимней вишне» была объявлена внеплановая проверка всех мест массового скопления людей в России. В начале мая сообщалось, что после проверки временно закрылась почти треть торговых центров.

Пожар в Кемерово и его последствия

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