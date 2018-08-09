Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич отказалась выступать в Одессе из-за угроз

Лауреат Нобелевской премии по литературе писательница Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе. Об этом сообщил в фейсбуке одесский «Зеленый театр», где должна была выступать Алексиевич.

8 августа, за несколько часов до выступления, Алексиевич попала в за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией» во время .

Вскоре писательницу удалили из базы «Миротворца», но Алексиевич «дала понять», что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным, сообщил «Зеленый театр». На видео, которое театр выложил в фейсбуке, писательница сказала, что ей и организаторам мероприятия начали угрожать.