Китай введет пошлины на американские товары стоимостью в 16 миллиардов долларов
Китай с 23 августа введет пошлины в размере 25% на товары из США общей стоимостью 16 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства торговли КНР. Пошлиной, в частности, обложат нефть, металлопродукцию, автомобили и медицинское оборудование.
Власти Китая пошли на такой шаг после того, как США решили обложить 25-процентной пошлиной товары китайского экспорта еще на 16 миллиардов долларов. Общий объем товаров из Китая, облагаемых пошлиной, составит 50 миллиардов долларов.
«Это очень необоснованная практика», — заявило министерство торговли Китая, отвечая на решение Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в «нечестных торговых практиках». Он вводит заградительные барьеры для иностранных товаров, считая, что это поможет американским производителям.
США планируют установить пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, сообщило 1 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.