Китай введет пошлины на американские товары стоимостью в 16 миллиардов долларов

Китай с 23 августа введет пошлины в размере 25% на товары из США общей стоимостью 16 миллиардов долларов, говорится в сообщении министерства торговли КНР. Пошлиной, в частности, обложат нефть, металлопродукцию, автомобили и медицинское оборудование.

Власти Китая пошли на такой шаг после того, как США решили обложить 25-процентной пошлиной товары китайского экспорта еще на 16 миллиардов долларов. Общий объем товаров из Китая, облагаемых пошлиной, составит 50 миллиардов долларов.