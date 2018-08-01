США обложат повышенными пошлинами китайские товары на 200 миллиардов долларов

США установят пошлины в размере 25% на китайские товары на 200 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Список этих товаров был подготовлен в начале июля. Первоначально предполагалось, что размер пошлин составит 10%, однако в Белом доме решили, что этого недостаточно.