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США обложат повышенными пошлинами китайские товары на 200 миллиардов долларов

Bloomberg
10:52, 1 августа 2018

США установят пошлины в размере 25% на китайские товары на 200 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Список этих товаров был подготовлен в начале июля. Первоначально предполагалось, что размер пошлин составит 10%, однако в Белом доме решили, что этого недостаточно.

Список товаров на 200 миллиардов долларов был подготовлен в качестве ответа на действия Китая, наложившего пошлины на ряд американских товаров. Этот шаг Пекина, в свою очередь, был зеркальным ответом на пошлины Вашингтона.

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