Бывший глава полиции Венесуэлы признался в подготовке покушения на Николаса Мадуро

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы, оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил Reuters, что участвовал в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро.

По словам Луккезе, который сейчас находится в Колумбии, он действовал вместе с группой антиправительственных активистов, известной как «Сопротивление». В нее входят, в частности, бывшие военнослужащие.

«Сопротивление» в последние годы организовало в Венесуэле ряд акций протеста, которые переросли в столкновения с полицией и армией, отмечает Reuters.

Луккезе отказался сообщить, какую конкретно роль играл при подготовке покушения, и не назвал своих сообщников.