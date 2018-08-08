Бывший глава полиции Венесуэлы признался в подготовке покушения на Николаса Мадуро
Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы, оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил Reuters, что участвовал в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро.
По словам Луккезе, который сейчас находится в Колумбии, он действовал вместе с группой антиправительственных активистов, известной как «Сопротивление». В нее входят, в частности, бывшие военнослужащие.
«Сопротивление» в последние годы организовало в Венесуэле ряд акций протеста, которые переросли в столкновения с полицией и армией, отмечает Reuters.
Луккезе отказался сообщить, какую конкретно роль играл при подготовке покушения, и не назвал своих сообщников.
«У нас была цель, но в тот момент мы не смогли реализовать ее на 100 процентов. Вооруженная борьба будет продолжаться», — сказал Луккезе (англ. яз.)