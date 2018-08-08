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Бывший глава полиции Венесуэлы признался в подготовке покушения на Николаса Мадуро

Reuters
13:00, 8 августа 2018
Надежный источник

Бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы, оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил Reuters, что участвовал в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро.

По словам Луккезе, который сейчас находится в Колумбии, он действовал вместе с группой антиправительственных активистов, известной как «Сопротивление». В нее входят, в частности, бывшие военнослужащие.

«Сопротивление» в последние годы организовало в Венесуэле ряд акций протеста, которые переросли в столкновения с полицией и армией, отмечает Reuters.

Луккезе отказался сообщить, какую конкретно роль играл при подготовке покушения, и не назвал своих сообщников.

«У нас была цель, но в тот момент мы не смогли реализовать ее на 100 процентов. Вооруженная борьба будет продолжаться», — сказал Луккезе (англ. яз.)

Reuters
Николаса Мадуро пытались убить 4 августа во время военного парада. Его должны были атаковать дроны со взрывчаткой, но их удалось сбить на подлете. При этом ранения получили семеро военнослужащих, сам Мадуро не пострадал.
Власти Венесуэлы арестовали семерых человек, среди которых депутат парламента, оппозиционер Хуан Рекесенс. Мадуро заявил, что организаторам покушения помогали из Колумбии и США. По словам венесуэльского президента, за его убийство обещали 50 миллионов долларов.

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