Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за его убийство обещали 50 миллионов долларов

За убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и укрытие в США. Об этом заявил сам Мадуро, передает телеканал Telesur.

Он сказал, что атаку организовали участники , а также обвинил в причастности к покушению одного из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса, который сейчас живет в Колумбии.

По словам Мадуро, поддержку организаторам атаки оказывали «колумбийские олигархи и их боевики». Исполнители покушения проходили подготовку в Колумбии.