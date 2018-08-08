Борис Мездрич возглавил московский театр «Практика». Его уволили из Новосибирской оперы из-за «Тангейзера»

Другим приказом <…> Дмитрий Брусникин с этого же дня переведен с должности директора на должность художественного руководителя.

Борис Мездрич был уволен из Новосибирской оперы в 2015 году из-за постановки оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина, на которую пожаловались в РПЦ. Минкульт пояснил, что считает «недопустимыми постановки на бюджетные деньги», которые «вносят раскол в общество и оскорбляют огромную массу жителей страны». Новый директор оперы Владимир Кехман снял «Тангейзер» с репертуара.

Московский театр «Практика» был основан в 2005 году, он позиционируется как «экспериментальный центр новой драмы». Театр в разные годы возглавляли режиссер Эдуард Бояков и драматург Иван Вырыпаев, в 2018 году руководителем назначили актера и преподавателя Школы-студии МХАТ Дмитрия Брусникина. Основу репертуара составляют современные пьесы.