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Погибших в ЦАР журналистов наградили премией «Редколлегия»

Редколлегия
10:29, 6 августа 2018
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Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской республике, посмертно награждены специальной премией «Редколлегия» за особый вклад в российскую журналистику, а также за мужество и преданность профессии.

«Наши коллеги не успели сделать материал, ради которого поехали в ЦАР. Как мы знаем сегодня, они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом. Мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию», — говорится на сайте премии.

Эта премия — еще и возможность (пусть недостаточная и запоздалая) отметить в целом замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику. Денежный эквивалент премии за этот месяц будет передан семьям наших погибших коллег.

Редколлегия
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля. По одной из версий, на них напали с целью ограбления. Журналисты находились в Центральной Африке для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер».
Премия «Редколлегия» учреждена благотворительной организацией Sreda Foundation и вручается ежемесячно за лучшие журналистские материалы на русском языке. В жюри премии входят Эльмар Муртазаев, Елизавета Осетинская, Кирилл Рогов, Дмитрий Бутрин, Сергей Пархоменко, Элла Панеях и Юрий Сапрыкин.

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