Погибших в ЦАР журналистов наградили премией «Редколлегия»
Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской республике, посмертно награждены специальной премией «Редколлегия» за особый вклад в российскую журналистику, а также за мужество и преданность профессии.
«Наши коллеги не успели сделать материал, ради которого поехали в ЦАР. Как мы знаем сегодня, они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом. Мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию», — говорится на сайте премии.
Эта премия — еще и возможность (пусть недостаточная и запоздалая) отметить в целом замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику. Денежный эквивалент премии за этот месяц будет передан семьям наших погибших коллег.