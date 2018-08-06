Погибших в ЦАР журналистов наградили премией «Редколлегия»

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской республике, посмертно награждены специальной премией «Редколлегия» за особый вклад в российскую журналистику, а также за мужество и преданность профессии.

«Наши коллеги не успели сделать материал, ради которого поехали в ЦАР. Как мы знаем сегодня, они работали над фильмом о деятельности российских частных военных корпораций за рубежом. Мы решили присудить премии этого месяца их незавершенному расследованию», — говорится на сайте премии.