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На Дворцовой площади задержали около 30 ЛГБТ-активистов

Дождь
11:14, 4 августа 2018
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади полиция задержала 29 ЛГБТ-активистов, сообщает «Дождь» со ссылкой на участников акции. Среди задержанных есть несовершеннолетние, сообщает «ОВД-Инфо».

Активистов доставили в отделы полиции № 78 и № 29. Как пишет «ОВД-Инфо», по меньшей мере одну активистку отпустили без составления протокола.

Акция называлась «Санкт-Петербург Прайд» и не была согласована властями города. По словам организаторов, они безуспешно предложили администрации Петербурга девять вариантов проведения акции, а также безрезультатно пытались обжаловать отказ в суде. В итоге они решили провести одиночные пикеты, так как они не требуют согласования.

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