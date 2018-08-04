На Дворцовой площади задержали около 30 ЛГБТ-активистов

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади полиция задержала 29 ЛГБТ-активистов, сообщает «Дождь» со ссылкой на участников акции. Среди задержанных есть несовершеннолетние, сообщает «ОВД-Инфо».

Активистов доставили в отделы полиции № 78 и № 29. Как пишет «ОВД-Инфо», по меньшей мере одну активистку отпустили без составления протокола.

Акция называлась «Санкт-Петербург Прайд» и не была согласована властями города. По словам организаторов, они безуспешно предложили администрации Петербурга девять вариантов проведения акции, а также безрезультатно пытались обжаловать отказ в суде. В итоге они решили провести одиночные пикеты, так как они не требуют согласования.