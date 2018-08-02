Заместителя главного редактора ЦУР вызвали на допрос по делу о гибели журналистов в Центральной Африке
Заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Анастасия Горшкова вызвана на допрос в Следственный комитет по делу о гибели в ЦАР журналистов, сообщил глава издания Андрей Коняхин.
Горшкова, по его словам, проходит по делу свидетелем. Допрос, рассказал Коняхин, идет «уже три часа».
В СК, комментируя ход расследования дела об убийстве журналистов, объявили, что рассматривают возможность отправки в ЦАР «опытных следователей и криминалистов для проведения отдельных следственных действий».
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в Центральной Африке вечером 30 июля.
Журналисты, сотрудничавшие с «Центром управления расследованиями», приехали в ЦАР для съемок фильма о наемниках из частной военной компании «Вагнер», которые, как предполагается, работают в этой стране.