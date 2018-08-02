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Суд отклонил иск к РАН из-за меморандума о лженаучности гомеопатии

РИА Новости
07:15, 2 августа 2018
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «АлексАнн», крупного производителя гомеопатических ветеринарных препаратов, к Российской академии наук (РАН).

Поводом для иска стал меморандум «О лженаучности гомеопатии», опубликованный комиссией при президиуме РАН. После публикации меморандума, указывал истец, продажи его продукции снизились.

Компания просила удалить меморандум, обязать РАН опубликовать опровержение и взыскать с ответчика 30 миллионов рублей в качестве компенсации репутационного вреда.

Представитель РАН, в свою очередь, объявил, что истец не представил доказательств эффективности гомеопатических препаратов и не доказал ни факт ущерба, ни его связь с меморандумом. Также он указал, что меморандум — не официальная позиция РАН, а мнение группы ученых.

Представитель «АлексАнн» заявил в суде, что сам факт государственной регистрации гомеопатических препаратов свидетельствует о том, что имеются научные основания для применения данного препарата, поскольку закон обязывает при регистрации подтверждать эффективность.

РИА Новости
Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН в феврале 2017 года опубликовала меморандум о лженаучности гомеопатии.
Национальный совет по гомеопатии раскритиковал решение РАН, назвав его заказной «попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений».
В Минздраве создали рабочую группу для определения дальнейшей судьбы гомеопатии, а в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы гомеопатических препаратов и маркировке их словами «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами».

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