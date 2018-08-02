Суд отклонил иск к РАН из-за меморандума о лженаучности гомеопатии

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «АлексАнн», крупного производителя гомеопатических ветеринарных препаратов, к Российской академии наук (РАН).

Поводом для иска стал меморандум «О лженаучности гомеопатии», опубликованный комиссией при президиуме РАН. После публикации меморандума, указывал истец, продажи его продукции снизились.

Компания просила удалить меморандум, обязать РАН опубликовать опровержение и взыскать с ответчика 30 миллионов рублей в качестве компенсации репутационного вреда.

Представитель РАН, в свою очередь, объявил, что истец не представил доказательств эффективности гомеопатических препаратов и не доказал ни факт ущерба, ни его связь с меморандумом. Также он указал, что меморандум — не официальная позиция РАН, а мнение группы ученых.