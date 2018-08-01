В убийстве российских журналистов заподозрили боевиков мусульманской группировки «Селека»

ТАСС
07:15, 1 августа 2018
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Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, могли быть убиты боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей ЦАР по радио.

Тела россиян были обнаружены утром во вторник сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНЮСКА) в нескольких километрах к северу от Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека». 

ТАСС
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко находились в Центральной Африке ради съемок фильма о российских наемниках из ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.
По предварительным данным, 30 июля автомобиль с россиянами был обстрелян на блокпосту, когда они ехали на встречу с консультантом из миссии ООН. Власти ЦАР заявляли, что россиян похитили «примерно десять человек в тюрбанах, говоривших по-арабски».
Одной из версий нападения называется ограбление — у российских журналистов были с собой крупная сумма наличных и дорогостоящая съемочная техника.

Убийство российских журналистов в ЦАР

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