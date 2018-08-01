Представитель властей центральноафриканского города Сибю Марселен Йойо заявил, что убитых 30 июля Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили «примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только ». Об этом сообщает Associated Press.

Чиновник не сказал, кем, по его мнению, могли быть преступники.

По словам Йойо, россияне были убиты на месте; водитель сбежал и рассказал властям о случившемся утром во вторник. Чиновник добавил, что представители спецслужб говорили россиянам не отправляться в путь, «поскольку было уже темно».

В сообщении не уточняется, рассказал ли эти подробности властям спасшийся водитель.