«Их похитили десять человек в тюрбанах, говорившие по-арабски». Представитель местных властей — об убийстве россиян в ЦАР
22:33, 31 июля 2018
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Представитель властей центральноафриканского города Сибю Марселен Йойо заявил, что убитых 30 июля Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили «примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только по-арабски». Об этом сообщает Associated Press.
Чиновник не сказал, кем, по его мнению, могли быть преступники.
По словам Йойо, россияне были убиты на месте; водитель сбежал и рассказал властям о случившемся утром во вторник. Чиновник добавил, что представители спецслужб говорили россиянам не отправляться в путь, «поскольку было уже темно».
В сообщении не уточняется, рассказал ли эти подробности властям спасшийся водитель.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко погибли в Центральной Африке вечером 30 июля. Они находились в ЦАР ради съемок сюжета про наемников из ЧВК «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского.
По имеющимся данным, автомобиль с журналистами обстреляли на дороге, когда они ехали на встречу с консультантом из миссии ООН. Водитель выжил и рассказал о случившемся властям. Одной из версий нападения называют ограбление — у россиян были с собой наличные и съемочная техника.
Убийство российских журналистов в ЦАР
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