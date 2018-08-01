В Мосгоризбирком подали две заявки на референдум о пенсионном возрасте

КПРФ направила в Мосгоризбирком новое уведомление о планах провести референдум о пенсионной реформе.

Новая формулировка вопроса, который КПРФ планирует вынести на голосование, такая: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Новая формулировка, заявили в руководстве КПРФ, была согласована после встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

В Мосгоризбирком, как стало известно, подана еще одна . Кто подал заявку, не уточняется, но представители КПРФ уверяют, что партия не имеет к ней отношения. Рассмотрение этого уведомления о планах провести референдум намечено на 3 августа.