ЦИК не разрешит КПРФ проводить референдум по пенсионной реформе

ЦИК отклонит заявку инициативной группы КПРФ на проведение референдума по пенсионной реформе.

для референдума, говорится в проекте постановления ЦИК, с которым ознакомился «Интерфакс», избирком счел не соответствующей требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».

«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. <…> Все дело в качестве самого вопроса», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, где обсуждалась возможность проведения референдума.