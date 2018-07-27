ЦИК не разрешит КПРФ проводить референдум по пенсионной реформе
ЦИК отклонит заявку инициативной группы КПРФ на проведение референдума по пенсионной реформе.
Формулировку вопроса для референдума, говорится в проекте постановления ЦИК, с которым ознакомился «Интерфакс», избирком счел не соответствующей требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации».
«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. <…> Все дело в качестве самого вопроса», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании, где обсуждалась возможность проведения референдума.
19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции, включая КПРФ, голосовали против.