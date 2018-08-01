«Союзмультфильм» договорился с Эдуардом Успенским о правах на героев «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» урегулировала спор с писателем Эдуардом Успенским о правах на использование героев «Простоквашино».

Успенский, сообщила пресс-служба киностудии, согласился на предложенные «Союзмультфильмом» условия и передал права на оригинальные сценарии «Простоквашино» и еще не экранизированные истории.

Также «Союзмультфильм» получил исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями героев и наименованием «Простоквашино».

Подробности соглашения киностудия раскрывать не стала.