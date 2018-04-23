Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру и СК из-за «грубой переработки» героев «Простоквашино»
Писатель Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий «Простоквашино». Об этом объявил юрист писателя Константин Леонтьев.
По мнению Успенского, в новом мультфильме содержатся заимствования сцен, текстов и персонажей из его произведений в переработанном виде. Разрешения на это писатель не давал. Успенский попросил ведомства принять меры, «предусмотренные уголовным и иным законодательством».
Успенский также призвал актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина, озвучивших героев, отказаться от дальнейшего участия в проекте.
Студия «Союзмультфильм» заявила, что уже пыталась урегулировать конфликт с писателем и надеется на разрешение ситуации в ходе переговоров.
«Выпущенная ФГУП „ТПО „Союзмультфильм““ новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — отмечается в направленном в Генеральную прокуратуру заявлении Успенского, копия которого есть в распоряжении RNS.