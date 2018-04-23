Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру и СК из-за «грубой переработки» героев «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий «Простоквашино». Об этом объявил юрист писателя Константин Леонтьев.

По мнению Успенского, в новом мультфильме содержатся заимствования сцен, текстов и персонажей из его произведений в переработанном виде. Разрешения на это писатель не давал. Успенский попросил ведомства принять меры, «предусмотренные уголовным и иным законодательством».

Успенский также призвал актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина, озвучивших героев, отказаться от дальнейшего участия в проекте.

Студия «Союзмультфильм» заявила, что уже пыталась урегулировать конфликт с писателем и надеется на разрешение ситуации в ходе переговоров.