Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру и СК из-за «грубой переработки» героев «Простоквашино»

RNS
12:39, 23 апреля 2018
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Писатель Эдуард Успенский подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий «Простоквашино». Об этом объявил юрист писателя Константин Леонтьев.

По мнению Успенского, в новом мультфильме содержатся заимствования сцен, текстов и персонажей из его произведений в переработанном виде. Разрешения на это писатель не давал. Успенский попросил ведомства принять меры, «предусмотренные уголовным и иным законодательством».

Успенский также призвал актеров Гарика Сукачева, Юлию Меньшову и Ивана Охлобыстина, озвучивших героев, отказаться от дальнейшего участия в проекте.

Студия «Союзмультфильм» заявила, что уже пыталась урегулировать конфликт с писателем и надеется на разрешение ситуации в ходе переговоров.

«Выпущенная ФГУП „ТПО „Союзмультфильм““ новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», — отмечается в направленном в Генеральную прокуратуру заявлении Успенского, копия которого есть в распоряжении RNS.

RNS
Новые серии «Простоквашино» начали выходить 3 апреля 2018 года. Сериал называется «Возвращение в Простоквашино».
Ранее Успенский обращался к президенту России Владимиру Путину, обвинив «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав.

Новое «Простоквашино» и споры вокруг него

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