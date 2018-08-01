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Шестерых сотрудников ГИБДД уволили после драки в баре со смертельным исходом

Meduza
12:37, 1 августа 2018

Шестеро сотрудников ГИБДД уволены из правоохранительных органов после драки возле одного из баров в подмосковном Павловском Посаде, в результате которой погиб человек.

Четверо их непосредственных начальников, сообщило ГУ МВД по Московской области, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Оно было заведено еще до смерти пострадавшего; о переквалификации статьи впоследствии не сообщалось.

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