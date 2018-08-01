Шестерых сотрудников ГИБДД уволили после драки в баре со смертельным исходом

Шестеро сотрудников ГИБДД уволены из правоохранительных органов после в подмосковном Павловском Посаде, в результате которой погиб человек.

Четверо их непосредственных начальников, сообщило ГУ МВД по Московской области, привлечены к дисциплинарной ответственности.