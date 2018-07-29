В Павловском Посаде умер пострадавший в драке с сотрудниками ДПС

В больнице в Павловском Посаде умер местный житель Евгений Толстов, избитый сотрудниками ДПС после конфликта в баре. Об этом сообщается в паблике «ВКонтакте», где собирали деньги на помощь пострадавшему. О смерти Толстова также сообщает сайт M24.ru со ссылкой на его родственников.

Драка произошла около бара «Мускат» 21 июля. Как сообщает «Московский комсомолец», один из друзей Толстова случайно разбил стакан со стола, за которым сидели полицейские. Он оплатил ущерб, но сотрудники ДПС предложили ему выйти на улицу.

По разной информации, в баре находились пять или шесть полицейских. Как минимум трое из них были в форме. Драка попала на запись камеры видеонаблюдения.

В управлении Следственного комитета по Московской области ранее сообщали, что один из полицейских попал в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами головы, а мужчина, с которым он дрался, находится в коме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений.