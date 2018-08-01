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Минтруд предложил вывести нянь и репетиторов из-под действия Трудового кодекса

Правительство России
07:31, 1 августа 2018
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Для регулирования деятельности нянь, репетиторов и сиделок планируется разработать специальный закон, выведя эти категории самозанятых из-под действия Трудового кодекса.

Соответствующий законопроект Минтруд разместил 31 июля для публичного обсуждения.

Статью 11 дополнить частью девятой следующего содержания: «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства»;

Правительство России
По оценкам экспертов, в России может быть до 20 миллионов граждан, которые работают, но не отчитываются об этом перед государством.
В 2016 году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о необходимости решить вопрос с регистрацией самозанятых.
За первый год действия программы по легализации нянь и репетиторов на учет, чтобы воспользоваться правом на налоговые каникулы, встали менее 1000 человек.

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