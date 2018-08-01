Минтруд предложил вывести нянь и репетиторов из-под действия Трудового кодекса

Статью 11 дополнить частью девятой следующего содержания: «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на самозанятых лиц, а также на физических лиц, вступающих в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства»;