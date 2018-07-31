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Сестры, убившие отца, рассказали о постоянных побоях. Из-за травм они не ходили в школу

РИА Новости
10:21, 31 июля 2018
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Три сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, рассказали правозащитникам о систематических побоях в их семье, из-за которых они не могли посещать школу. Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, посетивший девушек в изоляторе Северо-Восточного округа столицы.

Средняя и младшая сестры, которые обучаются в 11-м классе, из-за постоянных синяков, в том числе на лице, за учебный год были в школе всего семь раз, отметил он в комментарии «Интерфаксу».

При этом, добавил Мельников, органы опеки и представители полиции не обращались в школу, где учились сестры Хачатурян, но пытались попасть к ним домой. «Однако отец не стал открывать им дверь, а сами правоохранители не проявили настойчивость», — сказал правозащитник.

Члены ОНК намерены попросить уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову проверить деятельность органов опеки и школы, где обучались сестры Хачатурян.

«По словам сестер, отец постоянно им угрожал. Несколько лет назад из-за таких угроз сбежала из дому мать девочек, после чего мужчина фактически заставлял дочерей выполнять роль своих личных рабынь. Одна из них всегда должна была быть рядом, чтобы прислуживать ему», — рассказал правозащитник.

РИА Новости
Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля в московском районе Алтуфьево. В преступлении признались три его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. На допросе они заявили, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».
Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного заключения. Останкинский суд Москвы пока не санкционировал их арест, продлив срок задержания на 72 часа.

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