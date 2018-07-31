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Зарезавшим отца сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору

Интерфакс
22:03, 30 июля 2018
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Останкинский суд Москвы продлил срок задержания под стражей трем сестрам, которые подозреваются в убийстве своего отца. Решение об их аресте не было принято, они проведут в статусе задержанных еще 72 часа.

Слушание проводилось в закрытом режиме, потому что суд счел, что в его ходе могут быть разглашены сведения, унижающие честь и достоинство задержанных.

Телеграм-канал Mash писал, что следствие не нашло доказательств участия самой младшей из сестер в убийстве и что уголовное дело против нее закроют.

«Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)», — сказала [пресс-секретарь Останкинского суда Анна] Селиванова.

Интерфакс
Убийство 57-летнего мужчины было совершено 27 июля в московском районе Алтуфьево. В преступлении признались три его дочери (им 17, 18 и 19 лет), они заявили, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».
Первоначально дело расследовалось по части 1 статьи 105 УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Обвинение в новой редакции предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения (в России к женщинам оно не применяется).

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