Зарезавшим отца сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору
Останкинский суд Москвы продлил срок задержания под стражей трем сестрам, которые подозреваются в убийстве своего отца. Решение об их аресте не было принято, они проведут в статусе задержанных еще 72 часа.
Слушание проводилось в закрытом режиме, потому что суд счел, что в его ходе могут быть разглашены сведения, унижающие честь и достоинство задержанных.
Телеграм-канал Mash писал, что следствие не нашло доказательств участия самой младшей из сестер в убийстве и что уголовное дело против нее закроют.
«Всем троим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пункту „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)», — сказала [пресс-секретарь Останкинского суда Анна] Селиванова.