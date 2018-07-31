Зарезавшим отца сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору

Останкинский суд Москвы продлил срок задержания под стражей трем сестрам, которые подозреваются в убийстве своего отца. Решение об их аресте не было принято, они проведут в статусе задержанных еще 72 часа.

Слушание проводилось в закрытом режиме, потому что суд счел, что в его ходе могут быть разглашены сведения, унижающие честь и достоинство задержанных.

Телеграм-канал Mash писал, что следствие не нашло доказательств участия самой младшей из сестер в убийстве и что уголовное дело против нее закроют.