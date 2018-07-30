«Чеченфильм» обвинили в мошенничестве. Киностудия получила субсидию Минкульта на съемки, но фильм так и не сняла

МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении неназванных лиц из числа руководства и сотрудников киностудии «Чеченфильм».

Как выяснило РБК, в 2011 году министерство культуры РФ заключило с киностудией госконтракт на производство фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова и выделило «Чеченфильм» на эти цели 21,9 миллиона рублей.

В июле 2014 года Арбитражный суд Москвы обязал студию вернуть Минкульту долг и еще 1,4 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Киностудия так и не расплатилась с министерством и не сняла фильм, а в сентябре 2014 года была ликвидирована.