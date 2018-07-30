«Чеченфильм» обвинили в мошенничестве. Киностудия получила субсидию Минкульта на съемки, но фильм так и не сняла
МВД России возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении неназванных лиц из числа руководства и сотрудников киностудии «Чеченфильм».
Как выяснило РБК, в 2011 году министерство культуры РФ заключило с киностудией госконтракт на производство фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова и выделило «Чеченфильм» на эти цели 21,9 миллиона рублей.
В июле 2014 года Арбитражный суд Москвы обязал студию вернуть Минкульту долг и еще 1,4 миллиона рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Киностудия так и не расплатилась с министерством и не сняла фильм, а в сентябре 2014 года была ликвидирована.
Киностудия «Чеченфильм» была учреждена Минимуществом Чечни в сентябре 2009 года. Ее возглавлял американский режиссер чеченского происхождения Инал Шерипов. В попечительский совет киностудии входили глава Чечни Рамзан Кадыров, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Наумов, художник Зураб Церетели, певец Иосиф Кобзон.
В мае 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить 21 кинокомпанию, не вернувшую субсидии Фонду кино.