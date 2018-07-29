В Москве прошел митинг против пенсионной реформы. Второй за два дня

Продолжение В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

На проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против . Его организовала Либертарианская партия. В акции принял участие Алексей Навальный, он призывал своих сторонников прийти на митинг.

По данным «Белого счетчика», на проспекте Сахарова собрались около шести тысяч митингующих. Полиция сообщила агентству «Интерфакс», что в акции принимали участие 2,5 тысячи человек.