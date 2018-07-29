В Москве прошел митинг против пенсионной реформы. Второй за два дня
На проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Его организовала Либертарианская партия. В акции принял участие Алексей Навальный, он призывал своих сторонников прийти на митинг.
По данным «Белого счетчика», на проспекте Сахарова собрались около шести тысяч митингующих. Полиция сообщила агентству «Интерфакс», что в акции принимали участие 2,5 тысячи человек.
#митинг #противграбежа pic.twitter.com/KXR7yC1Rgq— Мила (@mila_larson_) July 29, 2018
Слушайте, а митинг-то огонь. Не помню, когда последний раз было так мощно и одновременно лампово pic.twitter.com/eVwheTOMP9— Алексей Абанин (@aban_in) July 29, 2018