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В Москве прошел митинг против пенсионной реформы. Второй за два дня

Meduza
11:35, 29 июля 2018
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На проспекте Сахарова в Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Его организовала Либертарианская партия. В акции принял участие Алексей Навальный, он призывал своих сторонников прийти на митинг.

По данным «Белого счетчика», на проспекте Сахарова собрались около шести тысяч митингующих. Полиция сообщила агентству «Интерфакс», что в акции принимали участие 2,5 тысячи человек.

28 июля акции против пенсионной реформы прошли во многих городах России. Акцию в Москве устраивали коммунисты. По оценкам «Белого счетчика», в ней приняли участие 12 тысяч человек. Организаторы говорили со сцены, что на митинг собрались до 100 тысяч участников.

Подробнее о пенсионной реформе

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