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В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

ОВД-Инфо
13:47, 29 июля 2018
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Московская полиция задержала организаторов акции против повышения пенсионного возраста — главу Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Михаила Чичкова, который был ведущим на митинге. Об этом изданию «ОВД-Инфо» сообщил Чичков.

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Задержанных отвезли в ОВД «Красносельское».

«ОВД-Инфо» также сообщает о задержании одного из участников акции. Он написал на плакате «Путин — ***». Полицейские порвали плакат.

Кроме того, задержан журналист издания «Sota.Vision» Иван Егоров.

ОВД-Инфо
Либертарианская партия была организатором митинга против пенсионной реформы, который прошел 29 июля на проспекте Сахарова. По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие около шести тысяч человек. Митинг был согласован московской мэрией.

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