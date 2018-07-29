В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы

Московская полиция задержала организаторов акции против повышения пенсионного возраста — главу Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Михаила Чичкова, который был ведущим на митинге. Об этом изданию «ОВД-Инфо» сообщил Чичков.

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Задержанных отвезли в ОВД «Красносельское».

Сидим в автозаке в хорошей кампании. pic.twitter.com/ueAM9ArprX — Сергей Бойко (@dsboiko) July 29, 2018

«ОВД-Инфо» также сообщает о задержании одного из участников акции. Он написал на плакате «Путин — ***». Полицейские порвали плакат.