В Москве задержали организаторов митинга против пенсионной реформы
Московская полиция задержала организаторов акции против повышения пенсионного возраста — главу Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Михаила Чичкова, который был ведущим на митинге. Об этом изданию «ОВД-Инфо» сообщил Чичков.
Задержанных отвезли в ОВД «Красносельское».
Сидим в автозаке в хорошей кампании. pic.twitter.com/ueAM9ArprX— Сергей Бойко (@dsboiko) July 29, 2018
«ОВД-Инфо» также сообщает о задержании одного из участников акции. Он написал на плакате «Путин — ***». Полицейские порвали плакат.
Кроме того, задержан журналист издания «Sota.Vision» Иван Егоров.
Либертарианская партия была организатором митинга против пенсионной реформы, который прошел 29 июля на проспекте Сахарова. По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие около шести тысяч человек. Митинг был согласован московской мэрией.