В Москве прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Зюганов пообещал «свалить реформу»
В Москве на проспекте академика Сахарова прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный КПРФ. Трансляцию митинга ведет ютьюб-канал «Красная Линия».
МВД оценило число участников в 6,5 тысячи человек.
На митинге выступил лидер партии Геннадий Зюганов, который заявил, что протестующие «в любом случае свалят реформу». «Сегодня народ понимает, кто их обобрал и что делает эта власть. Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала „нет“», — заявил руководитель КПРФ.
#Москва против повышения пенсионного возраста!#повышениепенсионноговозраста #пенсионнаяреформа #кпрф #пенсия #митинг #россия #пенсии #госдума #ппв #правительство #пенсионныйвозраст #протест #пенсионеры pic.twitter.com/7KLVQJqO2i— Красная Москва (@info_redmsk) July 28, 2018
Акции против пенсионной реформы прошли и в других российских городах, в том числе Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге. КПРФ оценивает число участников в тысячи человек.
Более тысячи хабаровчан присоединились к Всероссийской акции протеста— КПРФ (@kprf) July 28, 2018
28 июля на Комсомольской площади Хабаровска состоялся митинг в рамках всероссийской акции протеста. Если в прошлый раз (8 июля) на такой же митинг по данной теме на Комсомольскую пл...https://t.co/jr4XfSL40g pic.twitter.com/acnpOhLqj9
Многотысячный митинг против повышения пенсионного возраста прошел во Владивостоке— КПРФ (@kprf) July 28, 2018
Сегодня одним из первых городов, открывших всероссийскую акцию протеста, организованную КПРФ против проведения пенсионной реформы и повышения НДС, стал город Владивосток...https://t.co/aUA1ohT2Sh pic.twitter.com/sV17a9qnnk