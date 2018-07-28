В Москве прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Зюганов пообещал «свалить реформу»

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный КПРФ. Трансляцию митинга ведет ютьюб-канал «Красная Линия».

МВД оценило число участников в 6,5 тысячи человек.

На митинге выступил лидер партии Геннадий Зюганов, который заявил, что протестующие «в любом случае свалят реформу». «Сегодня народ понимает, кто их обобрал и что делает эта власть. Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала „нет“», — заявил руководитель КПРФ.

Акции против пенсионной реформы прошли и в других российских городах, в том числе Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге. КПРФ оценивает число участников в тысячи человек.

Более тысячи хабаровчан присоединились к Всероссийской акции протеста



28 июля на Комсомольской площади Хабаровска состоялся митинг в рамках всероссийской акции протеста. Если в прошлый раз (8 июля) на такой же митинг по данной теме на Комсомольскую пл...https://t.co/jr4XfSL40g pic.twitter.com/acnpOhLqj9 — КПРФ (@kprf) July 28, 2018