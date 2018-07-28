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В Москве прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Зюганов пообещал «свалить реформу»

«Красная Линия»
09:31, 28 июля 2018
Надежный источник

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел согласованный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный КПРФ. Трансляцию митинга ведет ютьюб-канал «Красная Линия».

МВД оценило число участников в 6,5 тысячи человек.

На митинге выступил лидер партии Геннадий Зюганов, который заявил, что протестующие «в любом случае свалят реформу». «Сегодня народ понимает, кто их обобрал и что делает эта власть. Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала „нет“», — заявил руководитель КПРФ.

Акции против пенсионной реформы прошли и в других российских городах, в том числе Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге. КПРФ оценивает число участников в тысячи человек.

КПРФ подала в Центризбирком заявку на проведение референдума о повышении пенсионного возраста, однако комиссия отклонила ее под предлогом неправильной формулировки.
19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию в России — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Инициативу правительства поддержали только депутаты «Единой России».

Пенсионная реформа в России

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