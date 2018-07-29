Ученого Алексея Темирева обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, об аресте которого за госизмену стало известно 28 июля, обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. Об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова.

Темирев — сотрудник конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»). По словам адвоката, его обвиняют в том, что он передал информацию об оборудовании, которое разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама.

Полозова утверждает, что якобы секретная информация из уголовного дела ученого «есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке».

Темирева задержали 18 июля. Он сам пришел к сотрудникам ФСБ по другому делу — чтобы проверить на секретность документы, которые он собирался передать в одну из российских компаний.