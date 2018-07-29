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Ученого Алексея Темирева обвинили в передаче секретных сведений Вьетнаму

РБК
16:27, 29 июля 2018
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64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, об аресте которого за госизмену стало известно 28 июля, обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. Об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова.

Темирев — сотрудник конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»). По словам адвоката, его обвиняют в том, что он передал информацию об оборудовании, которое разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама.

Полозова утверждает, что якобы секретная информация из уголовного дела ученого «есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке».

Темирева задержали 18 июля. Он сам пришел к сотрудникам ФСБ по другому делу — чтобы проверить на секретность документы, которые он собирался передать в одну из российских компаний.

Сейчас ученый находится в СИЗО «Лефортово». «В его сердце стоит стент, у него грыжа, язва желудка. Состояние очень тяжелое. Сейчас собираем медицинские документы, потому что ему необходима операция», — рассказала адвокат.

РБК
За последнее время стало известно сразу о нескольких уголовных делах о шпионаже и государственной измене, возбужденных в России. Самые резонансные из них — дело сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева (он якобы передавал секретную информацию одной из стран НАТО) и дело топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» Карины Цуркан (она якобы работала на молдавскую разведку).

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