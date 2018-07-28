Жена арестованного главы Серпуховского района решила пойти на выборы вместо мужа
Жена арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия Шестун зарегистрировалась кандидатом на выборах нового руководителя района. Об этом она рассказала РБК.
Представитель самого Шестуна также подал документы в территориальную избирательную комиссию, сообщается в соцсетях политика. Решение о его регистрации будет принято 30 июля.
По словам Юлии Шестун, если ТИК откажет в регистрации ее мужа и это решение не удастся обжаловать, то его команда поддержит на выборах ее.
«Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», — заявила она РБК.