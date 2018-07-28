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Жена арестованного главы Серпуховского района решила пойти на выборы вместо мужа

РБК
16:05, 28 июля 2018
Надежный источник

Жена арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия Шестун зарегистрировалась кандидатом на выборах нового руководителя района. Об этом она рассказала РБК.

Представитель самого Шестуна также подал документы в территориальную избирательную комиссию, сообщается в соцсетях политика. Решение о его регистрации будет принято 30 июля.

По словам Юлии Шестун, если ТИК откажет в регистрации ее мужа и это решение не удастся обжаловать, то его команда поддержит на выборах ее.

«Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», — заявила она РБК.

РБК
Александр Шестун, объявивший из СИЗО о планах переизбраться на должность главы Серпуховского района, столкнулся с препятствиями при попытке оформить документы — в частности, к нему в СИЗО дважды не допускали нотариуса для оформления доверенности. Также сотрудники ФСИН отказывались заверить его подпись на документах.
Александр Шестун находится под стражей с 14 июня — следствие утверждает, что он незаконно передал под строительство торговых центров участки земли стоимостью 62 миллиона рублей. В месяцы перед арестом он жаловался на давление со стороны администрации Московской области и ФСБ и публиковал аудиозаписи в подтверждение своих слов.

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