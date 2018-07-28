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В Ярославле задержали восьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии

ТАСС
08:24, 28 июля 2018
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В Ярославле задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в исправительной колонии № 1, младший инспектор отдела безопасности Руслан Цветков. Об этом сообщили ТАСС в Заволжском районном суде, куда поступило ходатайство о его аресте.

Суд арестовал Цветкова до 20 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Поступило ходатайство на избрание меры пресечения для младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. Он задержан», — сказала собеседница агентства.

ТАСС
По делу об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1 арестованы шесть сотрудников колонии. Еще один фигурант, замначальника колонии Иван Калашников, находится под домашним арестом.
По утверждению правозащитников, на видеозаписи избиения Макарова изображены 18 сотрудников ИК-1.

Пытки Евгения Макарова в колонии

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