В Ярославле задержали восьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии
В Ярославле задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в исправительной колонии № 1, младший инспектор отдела безопасности Руслан Цветков. Об этом сообщили ТАСС в Заволжском районном суде, куда поступило ходатайство о его аресте.
Суд арестовал Цветкова до 20 сентября, сообщает «Интерфакс».
«Поступило ходатайство на избрание меры пресечения для младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. Он задержан», — сказала собеседница агентства.
По делу об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1 арестованы шесть сотрудников колонии. Еще один фигурант, замначальника колонии Иван Калашников, находится под домашним арестом.
По утверждению правозащитников, на видеозаписи избиения Макарова изображены 18 сотрудников ИК-1.