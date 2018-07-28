В Ярославле задержали восьмого подозреваемого по делу о пытках в колонии

В Ярославле задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в исправительной колонии № 1, младший инспектор отдела безопасности Руслан Цветков. Об этом сообщили ТАСС в Заволжском районном суде, куда поступило ходатайство о его аресте.

Суд арестовал Цветкова до 20 сентября, сообщает «Интерфакс».