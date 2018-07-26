«Он считает, что его могут убить». Ярославский омбудсмен получил обращение заключенного, которого пытали в ИК-1

Заключенный Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии № 1, заявил об опасениях за свою жизнь и здоровье. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Мне поступило обращение от Евгения Макарова, в котором он высказывает опасения за свою жизнь и здоровье в связи с обнародованием видео с пытками. Он считает, что его могут убить, представив это как самоубийство. Кроме того, он попросил не вывозить его за пределы колонии без адвоката Ирины Бирюковой», — заявил омбудсмен.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пыток Евгения Макарова, снятое на видеорегистратор в июне 2017 года.

После публикации ролика Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ). 17 сотрудников колонии, фигурировавшие на видеозаписи, были отстранены от работы. Шестеро из них арестованы, еще один задержан.

Адвокат заключенного Ирина Бирюкова, передавшая запись пыток журналистам «Новой газеты», была вынуждена уехать из России и попросила госзащиты из-за угроз в свой адрес.