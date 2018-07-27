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Замначальника ярославской ИК-1 отправлен под домашний арест по делу о пытках заключенного

Интерфакс
12:32, 27 июля 2018
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Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест заместителя начальника ярославской ИК-1 Ивана Калашникова, в которой пытали заключенного Евгения Макарова.

При избрании меры пресечения суд учел ряд обстоятельств, в том числе состояние здоровья Калашникова. 

Уголовное дело по факту пыток расследуется по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Сообщалось о задержании семи его фигурантов, шестеро из них — все, кроме Калашникова — были арестованы.
Всего на видеозаписи пыток Макарова фигурируют 17 сотрудников колонии. Все они отстранены от исполнения обязанностей.

Пытки в российских колониях

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