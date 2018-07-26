В Ярославле задержали седьмого фигуранта дела о пытках в колонии

В Ярославле задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в исправительной колонии № 1 — младший инспектор Дмитрий Соловьев. Об этом заявили в Ярославском областном суде.

25 июля в Ярославле были арестованы пятеро сотрудников ИК-1, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Еще одному подозреваемому, замначальника колонии Ивану Калашникову, суд продлил срок задержания для предоставления дополнительных доказательств.

Правозащитники говорят, что в пытках Макарова участвовали 18 человек. С помощью бывших заключенных колонии юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек.