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В Ярославле задержали седьмого фигуранта дела о пытках в колонии

ТАСС
07:39, 26 июля 2018
Надежный источник

В Ярославле задержан седьмой подозреваемый по делу о пытках в исправительной колонии № 1 — младший инспектор Дмитрий Соловьев. Об этом заявили в Ярославском областном суде.

Обновление. Суд арестовал Дмитрия Соловьева на два месяца.
25 июля в Ярославле были арестованы пятеро сотрудников ИК-1, подозреваемых в избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Еще одному подозреваемому, замначальника колонии Ивану Калашникову, суд продлил срок задержания для предоставления дополнительных доказательств.
Правозащитники говорят, что в пытках Макарова участвовали 18 человек. С помощью бывших заключенных колонии юристам удалось установить имена и фамилии 12 из них, а также имена и отчества еще нескольких человек.

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