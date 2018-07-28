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Шесть женщин обвинили в домогательствах главу американского телеканала CBS

The New Yorker
06:35, 28 июля 2018
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Журнал The New Yorker опубликовал расследование, в котором шесть женщин обвинили в сексуальных домогательствах главу американского телеканала CBS Лесли Мунвса. Материал написал Ронан Фэрроу, автор серии расследований про Харви Вайнштейна.

О домогательствах рассказали актриса Иллеана Дуглас, сценаристки Джанет Джонс и Дайна Кирго, продюсер Кристин Питерс, а также две актрисы, фамилии которых в публикации не названы.

Героини статьи заявили, что после того, как они отвергали домогательства Мунвса, в их карьерах начались проблемы. Две женщины заявили, что Мунвс запугивал их.

На телеканале заявили, что проверяют заявления из публикации. Мунвс заявил, что жалеет, что в прошлом женщины подвергались нежелательным приставаниям с его стороны, но отверг предположение, что негативно влиял на их карьеры.

В последние месяцы Мунвс стал важным голосом в голливудском движении #MeToo. В декабре он участвовал в создании комиссии по искоренению домогательств и продвижении равенства на рабочих местах. <…> «Я думаю, важно, чтобы корпортивная культура не позволяла такого», — говорил он.

The New Yorker

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