Суд заочно арестовал сирийцев, причастных к гибели российского пилота Су-25
Следствие установило троих причастных к гибели летчика Романа Филиппова в Сирии в феврале 2018 года. Это граждане Сирии Сохт Тарек Наурас, Сохт Амер Иззат и Шрейд Мурад Джума.
Им предъявлены обвинения по трем статьям УК, включая статью о надругательстве над телом умершего. Басманный суд Москвы санкционировал их заочный арест.
Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск.
Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года, когда его самолет Су-25 был сбит при возвращении на авиабазу. Он катапультировался и на земле подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Через три дня ему присвоили звание Героя России.