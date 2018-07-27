Суд заочно арестовал сирийцев, причастных к гибели российского пилота Су-25

Следствие установило троих причастных к гибели летчика Романа Филиппова в Сирии в феврале 2018 года. Это граждане Сирии Сохт Тарек Наурас, Сохт Амер Иззат и Шрейд Мурад Джума.

Им предъявлены обвинения по трем статьям УК, включая статью о надругательстве над телом умершего. Басманный суд Москвы санкционировал их заочный арест.

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск.