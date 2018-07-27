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Суд заочно арестовал сирийцев, причастных к гибели российского пилота Су-25

ТАСС
12:05, 27 июля 2018
Надежный источник

Следствие установило троих причастных к гибели летчика Романа Филиппова в Сирии в феврале 2018 года. Это граждане Сирии Сохт Тарек Наурас, Сохт Амер Иззат и Шрейд Мурад Джума.

Им предъявлены обвинения по трем статьям УК, включая статью о надругательстве над телом умершего. Басманный суд Москвы санкционировал их заочный арест.

Все трое подозреваемых объявлены в международный розыск.

Роман Филиппов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года, когда его самолет Су-25 был сбит при возвращении на авиабазу. Он катапультировался и на земле подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Через три дня ему присвоили звание Героя России.

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