Путин вручил звезду Героя России вдове погибшего в Сирии летчика

Интерфакс
11:52, 23 февраля 2018
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Президент Владимир Путин вручил вдове летчика Романа Филипова Ольге звезду Героя России на торжественной церемонии в Кремле.

Вместе с Ольгой Филиповой получать награду вышли родители Романа.

Как сообщало Минобороны, на счету майора Р. Филипова в Сирии были десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные населенные пункты.

Интерфакс
Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 был сбит при возвращении на российскую авиабазу. Летчик смог катапультироваться, но после приземления подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.
6 февраля Филипову посмертно было присвоено звание Героя России. 8 февраля его похоронили в Воронеже.

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