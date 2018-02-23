Путин вручил звезду Героя России вдове погибшего в Сирии летчика

Президент Владимир Путин вручил вдове летчика Романа Филипова Ольге звезду Героя России на торжественной церемонии в Кремле.

Как сообщало Минобороны, на счету майора Р. Филипова в Сирии были десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков международных террористических группировок и сопровождению гуманитарных автоколонн российского Центра примирения враждующих сторон в освобожденные населенные пункты.

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Его штурмовик Су-25 был сбит при возвращении на российскую авиабазу. Летчик смог катапультироваться, но после приземления подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

6 февраля Филипову посмертно было присвоено звание Героя России. 8 февраля его похоронили в Воронеже.