Журналистке CNN запретили работать в Белом доме из-за «неуместных» вопросов. Она спрашивала Трампа про Путина и модель Playboy

Белый дом запретил журналистке CNN Кейтлан Коллинс работать на пресс-конференции президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтоне. Ее обвинили в том, что она задавала «неуместные вопросы и кричала» на фотосессии Трампа и Юнкера в Белом доме.

Коллинс во время фотосессии сначала спросила: «Считаете ли вы, что предал вас, господин президент?», а затем уточнила, опасается ли Трамп того, что Коэн может рассказать на допросе. Потом журналистка поинтересовалась: «Почему Путин не принимает ваше приглашение?» Этот вопрос касался возможной встречи Трампа с Владимиром Путиным в Вашингтоне осенью 2018 года. Трамп не ответил ни на один из вопросов.

После мероприятия в департаменте по коммуникациям Белого дома Коллинс объявили, что она не будет допущена до пресс-конференции Трампа и Юнкера, которая проходила 26 июня. При этом запрет не касался других журналистов CNN.

Ассоциация, представляющая прессу в Белом доме, выступила с заявлением, в котором осудила запрет на работу Коллинс.