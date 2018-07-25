Трамп обсуждал покупку прав на историю его отношений с моделью Playboy. CNN опубликовал запись этого разговора

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Дональда Трампа и его адвоката Майкла Коэна, посвященного, как утверждается, покупке прав на историю модели Playboy Карен Макдугал о ее отношениях с Трампом. Запись была сделана в сентябре 2016 года, за два месяца до выборов президента США, на которых Трамп победил.

Запись разговора Дональда Трампа и Майкла Коэна CNN

На записи имя Карен Макдугал не упоминается. Коэн говорит о необходимости «открыть компанию для перевода в связи с той информацией, по поводу нашего друга Дэвида». Предположительно речь идет о руководителе American Media Дэвиде Пекере. Именно American Media, владеющая таблоидом National Enquirer, купила права на историю Макдугал и тем самым лишила модель возможности кому-то рассказать об отношениях с кандидатом в президенты.

Коэн также произносит «Нам придется заплатить», на что Трамп отвечает фразой со словами «платить наличными». Начало фразы Трампа совпадает с репликой Коэна и слышно его плохо; по словам его нынешнего адвоката, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, Трамп говорит Коэну не платить наличными. Джулиани не отрицает, что на записи речь идет о покупке прав на историю Макдугал, но подчеркивает, что сделка так и не состоялась.

О том, что National Enquirer купил права на историю Карен Макдугал об отношениях с Трампом, газета The Wall Street Journal сообщила за несколько дней до выборов 2016 года. Тогда в штабе Трампа заявили, что ничего не знают об этом. Позже выяснилось, что Майкл Коэн перед выборами заплатил за молчание другой женщине — порноактрисе Стефани Клиффорд (известна как Сторми Дэниелс). Оплата была проведена через основанную Коэном компанию Essential Consultants (идет ли в разговоре Коэна с Трампом речь об этой фирме, пока не уточняется).

В 2018 году и Карен Макдугал, и Сторми Дэниелс подробно рассказали журналистам о своих отношениях с Трампом. По словам Макдугал, они встречались около 10 месяцев в 2006-2007 годах, вскоре после женитьбы Трампа на модели Мелании Кнавс и рождения у них сына.

Майкл Коэн был личным адвокатом Трампа на протяжении нескольких лет; он заявлял публично, что готов «получить пулю» за президента США. Коэн ушел из команды юристов Трампа в 2018 году после начала расследования возможных нарушений правил финансирования предвыборной кампании. Когда стало известно, что ФБР нашло у Коэна запись разговора с Трампом о покупке истории Макдугал (а также другие пленки), Трамп раскритиковал своего бывшего адвоката, назвав его действия «немыслимыми и вероятно незаконными». «Хорошие новости в том, что ваш любимый президент не сделал ничего плохого!» — заключил Трамп.