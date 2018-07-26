Суд сократил срок ареста 18-летней фигурантке дела «Нового величия». Но оставил ее в СИЗО

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения 18-летней фигурантке дела « » Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

По итогам заседания, на котором рассматривалась жалоба Павликовой, суд лишь сократил первоначальный срок ареста с четырех до трех месяцев. Теперь он истекает 13 августа.