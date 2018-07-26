Суд сократил срок ареста 18-летней фигурантке дела «Нового величия». Но оставил ее в СИЗО
Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения 18-летней фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.
По итогам заседания, на котором рассматривалась жалоба Павликовой, суд лишь сократил первоначальный срок ареста с четырех до трех месяцев. Теперь он истекает 13 августа.
Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Защита Павликовой, которая находится в СИЗО с апреля, заявляет, что она не получает необходимой медицинской помощи. В заключении у нее диагностировали тахикардию и судороги в ногах.