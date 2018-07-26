Когда фотоаппарат лучше, чем смартфонПартнерский материал

Суд сократил срок ареста 18-летней фигурантке дела «Нового величия». Но оставил ее в СИЗО

Meduza
14:55, 26 июля 2018

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения 18-летней фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

По итогам заседания, на котором рассматривалась жалоба Павликовой, суд лишь сократил первоначальный срок ареста с четырех до трех месяцев. Теперь он истекает 13 августа.

Отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест просили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов.
Защита Павликовой, которая находится в СИЗО с апреля, заявляет, что она не получает необходимой медицинской помощи. В заключении у нее диагностировали тахикардию и судороги в ногах. 

Дело «Нового величия»

новости

Глава фракции «Единой России» предложил Поклонской подумать о сдаче мандата. Вот что она ответила

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы