«Коммерсант» сообщил об участии ансамбля Александрова в «Нашествии» вместо отказавшихся музыкантов. В коллективе это отрицают
Музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале «Нашествие», заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минобороны.
Комментариев организаторов фестиваля издание не приводит.
Обновление. Худрук ансамбля имени Александрова Геннадий Саченюк заявил, что «в планах ансамбля на сегодняшний день не запланировано выступление на данном фестивале».
«Это реакция ведомства на демарш», — сказал другой источник «Ъ».
Накануне выступать на «Нашествии» отказались «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Дистемпер» и «Йорш». Все они объяснили это продолжающимся сотрудничеством организаторов с Минобороны, отметив, что на рок-фестивалях не должно быть пропаганды милитаризма.
Об отказе выступить на фестивале также заявила певица Монеточка, однако по словам организаторов, она отменила выступление «больше месяца назад».
В 2017 году на «Нашествии» выступал детский хор ансамбля Александрова.